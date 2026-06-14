Redactie
Redactie Sport 14 jun 2026
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Nederlands elftal begint WK met gelijkspel tegen Japan

ARLINGTON - Crysencio Summerville of Nederland viert met de spelers van Nederland het maken van de 2-1 tijdens het FIFA-wereldkampioenschap voetbal 2026 groep F wedstrijd tussen Nederland en Japan in het Dallas Stadion op 14 juni 2026 in Arlington, Verenigde Staten. ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP
ANP / ANP / Robin van Lonkhuijsen

Het Nederlands elftal is het wereldkampioenschap voetbal begonnen met een gelijkspel. In het Dallas Stadium in Arlington verspeelde het elftal van bondscoach Ronald Koeman tegen Japan tot twee keer toe een voorsprong: 2-2. Zweden is zaterdag de volgende tegenstander van Oranje.

Nederland kreeg voor rust twee goede kansen via Donyell Malen. De spits stuitte twee keer op doelman Zion Suzuki. Voor Japan waren Keito Nakamura en Feyenoorder Ayase Ueda in de slotfase van de eerste helft gevaarlijk.

Aanvoerder Virgil van Dijk opende in de 51e minuut uit een kopbal via de binnenkant van de paal de score. Ryan Gravenberch gaf daarbij de voorzet.

Korte hoek

Nakamura bracht Japan in de 57e minuut langszij met een schot in de korte hoek: 1-1. Buitenspeler Crysencio Summerville leek Oranje in de 64e minuut met een diagonaal schot, opnieuw op aangeven van Gravenberch, de overwinning te bezorgen. Daichi Kamada redde in de 88e minuut nog een punt voor Japan.

Zweden speelt later op zondag (Amerikaanse tijd) in dezelfde groep tegen Tunesië.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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