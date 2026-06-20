Redactie
Redactie Sport 20 jun 2026
Leestijd: 1 minuut

Oranje na ruime zege op Zweden vrijwel zeker van tweede ronde WK

HOUSTON - Fans van Nederland tijdens het FIFA-wereldkampioenschap voetbal 2026 groep F wedstrijd tussen Nederland en Zweden in het Houston Stadion op 20 juni 2026 in Houston, Verenigde Staten. KOEN VAN WEEL / ANP
ANP / ANP / Koen van Weel

Het Nederlands elftal is nagenoeg zeker van een plaats in de volgende ronde van het wereldkampioenschap. Bondscoach Ronald Koeman zag zijn elftal in Houston met 5-1 winnen van Zweden. Oranje was het toernooi begonnen met een gelijkspel (2-2) tegen Japan.

Brian Brobbey, die verrassend in het basiselftal mocht beginnen, opende in de vijfde minuut de score. De spits van Sunderland nam in de zeventiende minuut ook de tweede treffer voor zijn rekening. Zweden liet voor rust enkele goede kansen liggen om te scoren.

Oranje sloeg ook in de tweede helft in de beginfase twee keer toe. Dit keer kwamen beide doelpunten op naam van linksbuiten Cody Gakpo. Anthony Elanga scoorde na een uur spelen tegen. Crysencio Summerville bepaalde de eindstand.

Nederland staat eerste in groep F met 4 punten uit twee wedstrijden. Zweden volgt op de tweede plaats met 3 punten. Japan (1 punt) en Tunesië (0 punten) komen later op zaterdag nog in actie. De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de zestiende finales, net als de acht beste nummers 3 van de twaalf groepen.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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