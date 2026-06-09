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Minister Mirjam Sterk (Sport) bezoekt Oranje op WK voetbal en voelt ongemak: ‘Beetje dubbel gevoel’

CDA-minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport bezoekt tijdens het WK voetbal de wedstrijd van Oranje tegen Zweden. In talkshow Pauw & De Wit gaf zij gisteravond aan daarover „een beetje een dubbel gevoel” te hebben.

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Oranje speelt op zaterdag 20 juni in Houston tegen Zweden (19.00 uur Nederlandse tijd). Mirjam Sterk vertrekt volgende week woensdag echter al naar de Verenigde Staten. Tegen presentatrice Roos Moggré zegt de minister: „Om daar een aantal werkbezoeken af te leggen. Op zaterdag zal ik dan aanwezig zijn bij de wedstrijd van Nederland tegen Zweden.”

Sterk met de koning en de koningin naar Oranje

Sterk reist niet alleen naar Oranje, dat gisteren een laatste oefenduel met 2-1 van Oezbekistan won. In de talkshow die tijdelijk Pauw, De Wit en Moggré heet: „Ik ga met de koning en de koningin mee en Ariane (de prinses, red.) gaat ook mee, begreep ik vandaag. We zijn in goed gezelschap.” En gaat premier Rob Jetten ook?, wil Roos Moggré weten. „Nee. Als we verder komen – en we denken natuurlijk allemaal dat we doorgaan – dan denk ik dat de minister-president op een gegeven moment ook in het vliegtuig zal stappen naar Amerika.”

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‘Sport en politiek vermengen steeds meer’

De minister voelt wat ongemak bij het bezoeken van het Nederlands Elftal en het WK voetbal. „Het is natuurlijk een sportief evenement en heel Nederland staat op z’n kop. Het wordt oranje en het verbindt enorm. Het is heel mooi dat we er als Nederland aan mee mogen doen. Maar je ziet dat sport en politiek steeds meer met elkaar vermengd worden. Ik heb ook discussies gehad over de Olympische en de Paralympische Spelen, met Russische en Belarussische sporters. Uiteindelijk is Amerika nog steeds het land waar we zo’n beetje het meeste handel mee doen. Het toernooi is ook in Mexico en Canada, belangrijke partners voor ons. Ik hoop gewoon dat sportiviteit de hoofdtoon gaat voeren.”

Sterk geeft het ongemak toe, bijvoorbeeld door de rol van Amerika in de oorlog in het Midden-Oosten: „Je voelt het ongemak in de samenleving. We hebben ook een petitie gekregen die is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het voelt een beetje dubbel.”

De hele uitzending van Pauw en De Wit kun je terugkijken via NPO Start.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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