Redactie
Redactie Sport 11 jun 2026
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Mexico wint WK-opening in Mexico City Stadium van Zuid-Afrika

Mexico's forward #09 Raul Jimenez celebrates scoring his team's second goal during the 2026 World Cup Group A football match between Mexico and South Africa at the Mexico City Stadium in Mexico City on June 11, 2026. Rodrigo OROPEZA / AFP
ANP / AFP / Rodrigo Oropeza

Mexico heeft de openingswedstrijd van het WK voetbal in het sfeervolle Mexico City Stadium met 2-0 gewonnen van Zuid-Afrika. De Mexicanen Julián Quiñones en Raúl Jiménez maakten voor 80.824 toeschouwers de doelpunten. Het duel werd ontsierd door drie rode kaarten. Twee spelers van Zuid-Afrika en één van Mexico werden in de tweede helft naar de kant gestuurd.

Bij Mexico kwam oud-Ajacied Edson Álvarez in de 77e minuut als invaller in het veld.

Het tweede duel in groep A wordt later op de dag (04.00 uur Nederlandse tijd) tussen Tsjechië en Zuid-Korea gespeeld in de Mexicaanse stad Guadalajara.

Mexico organiseert het WK voetbal samen met de VS en Canada. Het Midden-Amerikaanse land was in 1970 en in 1986 ook gastland van het WK.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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