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Mexico wint WK-opening in Mexico City Stadium van Zuid-Afrika

Mexico heeft de openingswedstrijd van het WK voetbal in het sfeervolle Mexico City Stadium met 2-0 gewonnen van Zuid-Afrika. De Mexicanen Julián Quiñones en Raúl Jiménez maakten voor 80.824 toeschouwers de doelpunten. Het duel werd ontsierd door drie rode kaarten. Twee spelers van Zuid-Afrika en één van Mexico werden in de tweede helft naar de kant gestuurd.

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Bij Mexico kwam oud-Ajacied Edson Álvarez in de 77e minuut als invaller in het veld.

Het tweede duel in groep A wordt later op de dag (04.00 uur Nederlandse tijd) tussen Tsjechië en Zuid-Korea gespeeld in de Mexicaanse stad Guadalajara.

Mexico organiseert het WK voetbal samen met de VS en Canada. Het Midden-Amerikaanse land was in 1970 en in 1986 ook gastland van het WK.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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