Redactie
Redactie Sport 22 jun 2026
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Messi met zeventiende doelpunt WK-topscorer aller tijden

Argentina's forward #10 Lionel Messi reacts after missing a penalty kick during the 2026 World Cup Group J football match between Argentina and Austria at the Dallas Stadium in Arlington on June 22, 2026. Paul ELLIS / AFP
ANP / AFP / Paul Ellis

Lionel Messi is met zeventien doelpunten de nieuwe topscorer aller tijden op wereldkampioenschappen voetbal bij de mannen. Dat bereikte de Argentijnse sterspeler door maandag in de tweede groepswedstrijd van het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico te scoren tegen Oostenrijk. In de 39e minuut maakte Messi de 1-0 in het Dallas Stadium.

De 38-jarige achtvoudig Ballon d’Or-winnaar heeft daarmee één keer vaker gescoord dan de Duitse spits Miroslav Klose, die tussen 2002 en 2014 zestien WK-doelpunten maakte. Ronaldo, de Braziliaanse sterspeler van rond de eeuwwisseling, staat derde op de ranglijst met vijftien doelpunten.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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