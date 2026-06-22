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Messi met zeventiende doelpunt WK-topscorer aller tijden

Lionel Messi is met zeventien doelpunten de nieuwe topscorer aller tijden op wereldkampioenschappen voetbal bij de mannen. Dat bereikte de Argentijnse sterspeler door maandag in de tweede groepswedstrijd van het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico te scoren tegen Oostenrijk. In de 39e minuut maakte Messi de 1-0 in het Dallas Stadium.

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De 38-jarige achtvoudig Ballon d’Or-winnaar heeft daarmee één keer vaker gescoord dan de Duitse spits Miroslav Klose, die tussen 2002 en 2014 zestien WK-doelpunten maakte. Ronaldo, de Braziliaanse sterspeler van rond de eeuwwisseling, staat derde op de ranglijst met vijftien doelpunten.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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