Redactie
Redactie Sport 6 jun 2026
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Rolstoeltennisster De Groot wint voor zesde keer Roland Garros

Netherlands' Diede de Groot celebrates her victory over France's Ksenia Chasteau at the end of their women's singles wheelchair final match on day 14 of the French Open tennis tournament on Court Suzanne-Lenglen at the Roland-Garros Complex in Paris on June 6, 2026. Dimitar DILKOFF / AFP
ANP / AFP / Dimitar Dilkoff

Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft voor de zesde keer Roland Garros gewonnen. De 29-jarige Nederlandse versloeg in de finale de Française Ksenia Chasteau met duidelijk verschil: 6-1 6-0. De partij duurde slechts 48 minuten.

De als vierde geplaatste De Groot staat nu op 24 grandslamtitels. De 23e titel behaalde ze twee jaar geleden op Wimbledon. De Groot onderging vervolgens een heupoperatie. Vorig jaar werd ze bij haar rentree op een groot toernooi in de eerste ronde direct uitgeschakeld op Roland Garros.

Eerder won De Groot het grandslamtoernooi in Parijs in 2019, 2021, 2022, 2023 en 2024.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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