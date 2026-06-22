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Deze oefening voor je buikspieren is veel beter dan sit-ups

Sit-ups trainen je sixpack, maar de landmine twist traint je hele core (waaronder je buikspieren). Door deze oefening aan je schema toe te voegen, kweek je ijzersterke én functionele rompspieren.

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Buikspieren trainen komt al vaak neer op (eindeloze) crunches en sit-ups doen. Toch spreken die oefeningen slechts een klein deel van je buikspieren aan. Een belangrijk deel voor het oog: de rechte buikspieren oftewel de six-pack. Maar wil je een sterke, mooi uitziende én functionele core bouwen, dan zijn je schuine buikspieren (obliques) minstens net zo belangrijk. En juist die spieren train je het best met de landmine twist.

Waarom je schuine buikspieren belangrijk zijn

De schuine buikspieren, ook wel obliques genoemd, spelen een grote rol bij draaien en stabiliseren van je romp. Samen met andere corespieren helpen ze kracht over te brengen tussen onder- en bovenlijf en ondersteunen ze je houding bij het sporten. Functioneel zijn ze misschien nog belangrijker dan de rechte buikspieren, juist doordat ze ook helpen bij draaibewegingen. Rechte buikspieren helpen vooral bij het buigen van je romp. Je obliques zijn actief wanneer je rent, gooit, slaat, tilt en (snel) van richting verandert.

De landmine twist draait niet om de obliques heen

Sit-ups en crunches trainen dus eigenlijk slechts één beweging van je core: buigen van je romp. De landmine twist voegt daar een rotatiecomponent aan toe. Je obliques werken hard om je romp te stabiliseren wanneer je het gewicht van links naar rechts brengt en afremt. En ook je rechte buikspieren helpen nog mee bij het stabiliseren. Door een draai aan je beweging toe te voegen, is de landmine twist een completere core-oefening dan de klassieke sit-up.

Zo voer je de landmine twist goed uit

Plaats één uiteinde van de halterstang in een landmine-opstelling of klem ‘m in een hoek van de sportzaal. Zorg dat de stang stabiel staat en niet kan verschuiven. Ga zelf aan het andere uiteinde van de bar staan. Rechtop, schouderbreedte en pak met beide handen vast. Armen licht gebogen, stang voor je gezicht. Span je core aan, alsof je moet niezen of alsof iemand in je buik gaat slaan. Draai de stang (rustig) naar één zijde va het lichaam. Probeer te bewegen vanuit je romp, niet je armen. Heupen bewegen licht mee. Breng de stang (wederom rustig) terug naar het midden. De volgende herhaling gaat naar de andere kant.

Tip: focus op tempo, niet op gewicht. Hoe langzamer je beweegt, hoe harder je obliques moeten werken.

Buikspieren trainen voor de zomer? Deze spieren zijn ook belangrijk

Veel mannen en vrouwen willen nog snel voor de vakantie wat vet verliezen of spieren aankomen om er beter uit te zien in badkleding. Nergens voor nodig natuurlijk, je ziet er prima uit zoals je bent. Maar als je toch op korte termijn een gespierde look ambieert, kun je het best voor de volgende spiergroepen en oefeningen gaan.

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