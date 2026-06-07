Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vollering schrijft na Tour en Vuelta ook Giro op haar naam

Wielrenster Demi Vollering heeft de Giro d’Italia op haar naam geschreven. De 29-jarige Nederlandse van FDJ United – SUEZ maakte in de slotetappe haar achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anna van der Breggen goed.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Vollering heeft daarmee haar erelijst qua grote meerdaagse rondes compleet gemaakt. In 2023 schreef ze de Tour de France op haar naam en de Vuelta in 2024 en 2025.

De zege in de 145 kilometer lange slotrit, met start en aankomst in Saluzzo, ging naar Elisa Longo Borghini. De Italiaanse won de Giro vorig jaar.

Koersverloop

De slotetappe van de Giro leek op papier niet lastig genoeg om het verschil te maken. De Montoso van de eerste categorie lag al vroeg in de etappe en daarna waren er alleen nog beklimmingen van de derde en tweede categorie. In de aanloop naar de tweede beklimming ontsnapte de Duitse Antonia Niedermaier, de nummer 3 uit het algemeen klassement, met de Italiaanse Longo Borghini en Niamh Fisher-Black uit Nieuw-Zeeland uit de groep met Van der Breggen en Vollering. Het drietal pakte al snel een voorsprong van meer dan een minuut, waarmee Niedermaier haar achterstand op Van der Breggen virtueel goedmaakte.

Van der Breggen en Vollering keken vooral naar elkaar in de achtervolging en Vollering liet de rozetruidraagster het kopwerk doen. Op de laatste beklimming van de tweede categorie, de Colletta di Brondello, kwamen de achtervolgers dichterbij en in de slotkilometer van de klim demarreerde Vollering bij Van der Breggen. Op de top had ze 23 seconden voorsprong en met een sterke afdaling dichtte ze het gat met het drietal op kop. De rozetruidraagster kreeg in de achtervolging gezelschap van Femke de Vries, maar het duo zag de achterstand alleen maar oplopen, waardoor de eindzege definitief uit beeld verdween voor Van der Breggen.

Vollering werkte goed samen met de drie andere koplopers en bouwde de marge uit naar 2 minuten. In de sprint klopte Longo Borghini Fisher-Black en eindigde Vollering als vierde, genoeg voor de eindzege. Van der Breggen kwam binnen als zesde op ruim 2 minuten en zakte in het algemeen klassement naar de derde plaats achter Vollering en Niedermaier.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties