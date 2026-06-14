Redactie
Redactie Sport 14 jun 2026
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Curaçao debuteert op WK met forse nederlaag tegen Duitsland

Curacao's midfielder #07 Juninho Bacuna (C) fights for the ball with Germany's defender #06 Joshua Kimmich (L) and Germany's defender #23 Felix Nmecha during the 2026 World Cup Group E football match between Germany and Curacao at the Houston Stadium in Houston on June 14, 2026. Paul ELLIS / AFP
ANP / AFP / Paul Ellis

Curaçao heeft zijn eerste wedstrijd ooit op een WK voetbal met 7-1 verloren van Duitsland. Het elftal van bondscoach Dick Advocaat werd in het met 68.000 toeschouwers gevulde Houston Stadium gesteund door duizenden fans.

Duitsland kwam al na zes minuten op voorsprong door Felix Nmecha. In de 21e minuut maakte Livano Comenencia met een schot gelijk. De Duitser Nico Schlotterbeck zette Duitsland in de 38e minuut op 2-1. Kai Havertz maakte in de blessuretijd van de eerste helft het derde doelpunt voor de Duitsers.

In de tweede helft vergrootte Jamal Musiala in de 47e minuut de voorsprong voor de Duitsers met een rake schuiver langs de paal. Nathaniel Brown, Deniz Undav en Havertz maakten de laatste drie doelpunten voor Duitsland.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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