Amerikaanse studie: dit leverenzym kan het ouder wordende brein helpen beschermen
Amerikaanse onderzoekers denken beter te begrijpen waarom beweging het ouder wordende brein beschermt: de lever geeft na inspanning GPLD1 af, een enzym dat indirect invloed heeft op hersenvaten.
Een team van Amerikaanse wetenschappers ontdekte dat lichaamsbeweging stoffen vrijmaakt die via de bloedbaan invloed hebben op de gezondheid van het brein. Daarmee lijkt beweging niet alleen een training voor spieren en conditie, maar ook een belangrijke ondersteuning voor de hersenen.
Waarom de bloed-hersenbarrière door ouderdom kwetsbaarder wordt
De hersenen worden beschermd door een netwerk van bloedvaten dat bepaalt welke stoffen wel en niet worden doorgelaten. Dit systeem, beter bekend als de bloed-hersenbarrière, houdt schadelijke stoffen buiten en zorgt ervoor dat voedingsstoffen en zuurstof de hersenen bereiken.
Naarmate mensen ouder worden, werkt die beschermlaag minder goed. Kleine lekkages kunnen ontstaan en de aanvoer van belangrijke stoffen verloopt minder efficiënt. Eerder onderzoek bracht deze veranderingen al in verband met geheugenproblemen en een grotere kans op neurodegeneratieve aandoeningen zoals dementie.
GPLD1: het leverenzym dat na beweging in het bloed verschijnt
In het nieuwe onderzoek, gepubliceerd in het Journal of Vocational Behavior, ontdekten wetenschappers dat de lever na lichamelijke inspanning een bepaald enzym afgeeft aan de bloedbaan. Dat enzym bereikt de hersenen niet rechtstreeks, maar beïnvloedt de bloedvaten rondom het brein.
Bij oudere muizen zorgde dat voor opvallende resultaten. Hun geheugenprestaties verbeterden en de bloed-hersenbarrière vertoonde minder lekkages. Ook werkten transportsystemen in de hersenen beter, vergelijkbaar met die van jongere dieren.
Beweging lijkt samenwerking in het lichaam te versterken
De onderzoekers zagen vergelijkbare effecten in modellen voor de ziekte van Alzheimer. De dieren presteerden beter op geheugentests en vertoonden minder kenmerken van de ziekte.
Volgens de wetenschappers onderstrepen de resultaten dat hersengezondheid niet alleen afhankelijk is van hersencellen. Ook organen elders in het lichaam spelen een belangrijke rol. Beweging lijkt die samenwerking te versterken en zo het brein beter te beschermen tegen de gevolgen van veroudering.
De bevindingen bieden volgens de wetenschappers mogelijk aanknopingspunten voor toekomstige behandelingen die de positieve effecten van lichaamsbeweging kunnen nabootsen.
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