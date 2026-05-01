Advies advocaat-generaal: Vitesse mag proflicentie houden

Vitesse mag de proflicentie behouden. Dat heeft de advocaat-generaal vrijdag geconcludeerd over een arrest van het Arnhemse gerechtshof waardoor de Arnhemse voetbalclub haar proflicentie terugkreeg. Op basis van dit advies van de advocaat-generaal neemt de Hoge Raad later een beslissing.

De KNVB ontnam Vitesse in 2025 de proflicentie omdat de club zich jarenlang niet aan de financiële regels voor het betaald voetbal had gehouden. De club zou structureel het licentiesysteem hebben „omzeild en ondermijnd”.

Het gerechtshof in Arnhem oordeelde op 3 september vorig jaar dat het besluit om Vitesse uit het profvoetbal te weren juridisch niet zuiver was. De KNVB besloot eind oktober, na een grondige bestudering van het vonnis, „in het belang van het gehele betaald voetbal” naar de Hoge Raad te stappen.

Verwerpen

Volgens de advocaat-generaal slagen de cassatieklachten van de KNVB niet. Hij is van oordeel dat het hof bij de beoordeling van de besluiten van de licentiecommissie en de beroepscommissie de vereiste terughoudendheid in acht heeft genomen. De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad het cassatieberoep van de KNVB te verwerpen. Dit betekent dat de uitspraak van het hof volgens de advocaat-generaal in stand kan blijven.

De conclusie van de advocaat-generaal wordt doorgaans gebruikt als basis voor het arrest van de Hoge Raad. De KNVB en Vitesse krijgen twee weken de tijd om te reageren. Daarna zal de Hoge Raad zich erover buigen en uitspraak doen. Het zal zeker nog weken gaan duren voordat er duidelijkheid is over de toekomst van Vitesse in het betaald voetbal.

ANP

