Pogacar wint Ronde van Romandië met zege in slotrit

Tadej Pogacar heeft de Ronde van Romandië op zijn naam geschreven. De wereldkampioen van UAE Team Emirates won de slotrit van Lucens naar Leysin en boekte zo zijn vierde etappezege in de Zwitserse rittenkoers.

Voor Pogacar was het de eerste rittenkoers dit jaar. Hij won vier etappes en het eindklassement. De Sloveen had eerder de zege gepakt in de eendagskoersen Strade Bianche, Milaan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik.

De slotrit in Zwitserland eindigde met de 14 kilometer lange beklimming naar Leysin. Met nog 6 kilometer te gaan werd de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black als laatste van de vluchters teruggepakt. Op 3 kilometer van de streep plaatste Lipowitz zijn aanval. Alleen Pogacar volgde en nam over. In de sprint was hij veel sneller dan de Duitser, die voor de derde keer als tweede eindigde.

In het algemeen klassement eindigde Pogacar met 42 seconden voorsprong op Lipowitz. Lenny Martinez uit Frankrijk werd derde op 2.44 minuten.

ANP

