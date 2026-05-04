Wielrenster Vos stapt af in Vuelta Femenina om sleutelbeenbreuk

Wielrenster Marianne Vos gaat maandag niet van start in de tweede etappe van de Vuelta Feminina. De 38-jarige renster van Visma – Lease a Bike heeft zondag bij een val in de eerste etappe haar sleutelbeen gebroken. Dat meldt haar ploeg op X.

Vos kwam zondag in de laatste 10 kilometer van de openingsetappe in een bocht ten val. Ze wist terug te keren in het peloton, maar kon in de finale geen rol van betekenis spelen en finishte als zevende.

Vos boekte in haar loopbaan zes ritzeges in de Ronde van Spanje voor vrouwen.

ANP

