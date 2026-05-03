Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Feyenoord zet met late zege grote stap richting Champions League

Feyenoord heeft een grote stap gezet richting het hoofdtoernooi van de Champions League. De Rotterdammers stelden in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard teleur en wisten een achterstand in de slotfase pas om te draaien toen Fortuna na een rode kaart voor Paul Gladon met een man minder op het veld kwam te staan. Feyenoord won met 2-1.

Feyenoord profiteerde zo optimaal van het puntenverlies van NEC en Ajax, die zaterdag allebei gelijkspeelden. Met nog twee speelronden te gaan, heeft nummer 2 Feyenoord 5 punten meer dan NEC en 6 punten meer dan Ajax. Als FC Twente later op zondag bij AZ wint, hebben de Enschedeërs 4 punten minder dan Feyenoord. De laatste twee speelronden neemt Feyenoord het op tegen AZ (thuis) en PEC Zwolle (uit).

Na de thuiszege van vorige week op FC Groningen (3-1) zag Feyenoord-trainer Robin van Persie geen redenen zijn elftal aan te passen. Zonder groots te spelen, noteerde Feyenoord in Limburg de eerste kansen. Middenvelder Thijs Kraaijeveld onderschepte in de zesde minuut een dieptepass en schoot de bal vervolgens net naast het doel van Fortuna.

Duijvestijn

Topscorer Ayase Ueda had Feyenoord in de twaalfde minuut op voorsprong moeten brengen. De Japanner schoot de bal na een voorzet van Anis Hadj Moussa van dichtbij hoog over.

Fortuna kreeg, bij een snelle uitval in de zeventiende minuut, een nog grotere kans. Lance Duijvestijn had de bal voor het inschieten, maar trof via doelman Timon Wellenreuther de paal. Kort voor rust liet Fortuna opnieuw na de score te openen. Na balverlies op het middenveld van Kraaijeveld, ging Mohamed Ihattaren voor eigen succes. Hij had de bal beter mee kunnen geven aan Duijvestijn.

Rode kaart

In de beginfase van de tweede helft sloeg de thuisploeg wel toe. Na een goede indraaiende voorzet van Dimitrios Limnios kopte spits Kaj Sierhuis in de 51e minuut via de paal raak. Hij troefde Gernot Trauner en Kraaijeveld in de lucht af.

Feyenoord bleef aanvallend onmachtig. Van Persie bracht halverwege de tweede helft met Jeremiah St. Juste, Read en Gaoussou Diarra drie nieuwe spelers in het veld. Ueda leek in de 76e minuut gelijk te maken, maar schoot over.

Fortuna moest kort daarna verder met een man minder, na een rode kaart voor Paul Gladon. De invaller liep hard door op Wellenreuther. Met een man meer wist Feyenoord het verschil wel te maken. Tsuyoshi Watanabe kopte in de 84e minuut de 1-1 binnen en Read zorgde in de laatste minuut van de reguliere speeltijd met een van richting veranderd schot voor de 2-1.

ANP

Reacties