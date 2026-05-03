Dumfries en De Vrij opnieuw kampioen met Internazionale

Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn kampioen met Internazionale geworden. De club uit Milaan won zondagavond met 2-0 van Parma en kan met drie speelronden te gaan niet meer worden ingehaald door nummer twee Napoli, dat twaalf punten minder heeft.

Voor Inter is het de derde titel in de Serie A in zes seizoenen en de 21e uit de clubhistorie. De Vrij werd eerder kampioen met Inter in 2021 en 2024. Dumfries was er in 2024 ook bij.

Tegen Parma begon coach Cristian Chivu met Dumfries in de basis en bleef De Vrij op de bank. Marcus Thuram schoot de thuisploeg vlak voor de rust op voorsprong uit een steekpass van Piotr Zielinski. In de tweede helft tikte Henrikh Mkhitaryan de 2-0 binnen op aangeven van Lautaro Martínez.

ANP

