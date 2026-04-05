Schouten wacht operatie om kruisbandblessure en mist WK

Jerdy Schouten (29) heeft in het duel met FC Utrecht een kruisbandblessure opgelopen en mist het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De verdediger van PSV moet een operatie ondergaan en zal langere tijd zijn uitgeschakeld. Dat heeft de club uit Eindhoven zondag bekendgemaakt.

Schouten onderging zondag een medisch onderzoek waarbij de ernst van de blessure bleek die hij zaterdag opliep. Komende week wordt het behandelplan duidelijk. „Toen het gebeurde voelde ik eigenlijk al meteen dat het mis was”, aldus de captain van PSV. „Je hebt dan nog een sprankje hoop dat het meevalt, maar dat is helaas niet zo. De klap is groot, maar de knop zal snel omgaan.”

ANP

