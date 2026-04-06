Hockeysters SCHC verslaan titelverdediger Den Bosch en winnen EHL

De hockeysters van SCHC (De Stichtsche) hebben in Den Bosch voor het eerst in het bestaan van de club de Euro Hockey League gewonnen. De ploeg uit Bilthoven verraste in de finale titelverdediger Den Bosch: 1-0.

Yibbi Jansen was in de 45e minuut trefzeker voor SCHC via haar wapen, de strafcorner. Ze sloeg de bal loeihard in het doel. Frédérique Matla van Den Bosch kreeg vlak voor tijd nog een kans om via een strafcorner gelijk te maken, maar haar bal werd gestuit.

Den Bosch begon als drievoudig winnaar als favoriet aan de finale. De ploeg van coach Marieke Dijkstra boekte in de aanloop overtuigende overwinningen op het Schotse Watsonians (6-0) en het Spaanse Club Campo de Madrid (5-1) en wist zich ook gesteund door de eigen aanhang langs het veld in Den Bosch.

Wedstrijdverloop

De Stichtsche volgde een langere weg om voor de eerste keer de finale van het Europese clubtoernooi te bereiken. De ploeg van coach Robbert van de Peppel moest eerst nog de achtste finales spelen. Daarin werd het Spaanse Club Egara met 6-1 verslagen. Daarna volgden overwinningen op Braxgata (4-0) en Mannheimer SC (3-0).

De finale zat wel vol spanning, maar er waren weinig kansen. Het kwam aan op de strafcorners. Jansen verzilverde haar tweede poging. Bij Den Bosch moest het komen van Matla. Zij kreeg in de wedstrijd drie kansen, waarvan de laatste op iets meer dan een minuut voor tijd. Alle keren miste de speelster, die in de voorgaande twee wedstrijden acht keer had gescoord.

ANP

