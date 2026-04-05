PSV zeker van 27e landstitel na gelijkspel Feyenoord bij Volendam

PSV heeft voor de 27e keer de landstitel gewonnen. De Eindhovenaren zagen nummer 2 Feyenoord met 0-0 gelijkspelen bij FC Volendam en kunnen met nog vijf speelronden te gaan niet meer worden achterhaald.

Het kwam in de Eredivisie niet eerder voor dat een club op 5 april al landskampioen werd. PSV had het record al in handen met de landstitel in 1978 op 8 april.

Voor trainer Peter Bosz is het zijn derde achtereenvolgende landstitel met PSV.

Koppositie Feyenoord

PSV stond niet vanaf het begin van de competitie bovenaan. De landskampioen ging eind augustus in eigen stadion verrassend onderuit tegen het gepromoveerde Telstar (0-2) en wist in september voor eigen publiek ook niet te winnen van Ajax (2-2). Feyenoord startte beter en had de koppositie tot eind oktober in handen.

Op 26 oktober bezorgde PSV de Rotterdammers in De Kuip de eerste nederlaag: 2-3. Beide ploegen kwamen daarmee in punten op gelijke hoogte. Feyenoord behield de koppositie vanwege een beter doelsaldo.

Nederlagen tegen NEC en Telstar

PSV begon vervolgens aan een hele sterke reeks en won wedstrijd na wedstrijd. Feyenoord stortte na de goede start juist in. Halverwege maart bedroeg de voorsprong van PSV op Feyenoord al 19 punten. De voorbije weken kwam daar een wat nare bijsmaak bij door nederlagen tegen NEC (2-3) en Telstar (3-1).

NEC won niet alleen in de competitie van PSV, maar ook in de halve finale van de KNVB-beker. In de Champions League strandde PSV in het hoofdtoernooi, waar vorig seizoen nog de achtste finales werd bereikt.

ANP

