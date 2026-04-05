Zesde landstitel in achttien jaar voor PSV

PSV pakte zondag de zesde landstitel in de laatste achttien jaar.

Aan het begin van deze eeuw waren de Eindhovenaren ongenaakbaar, met tussen 2000 en 2008 zeven van de in totaal negen te behalen kampioenschappen. De overige twee titels gingen naar Ajax, in 2002 en 2004. De jaren daarna verdween de dominantie van PSV.

PSV is met dertien landstitels de succesvolste club in de Eredivisie na de eeuwwisseling. Ajax staat op negen kampioenschappen. Feyenoord werd in die periode twee keer kampioen, AZ en FC Twente allebei één keer. In 2020 legde de KNVB de competitie definitief stil vanwege het coronavirus.

Overzicht kampioenen Eredivisie vanaf eeuwwisseling: 2000: PSV, 2001: PSV, 2002: Ajax, 2003: PSV, 2004: Ajax, 2005: PSV, 2006: PSV, 2007: PSV, 2008: PSV, 2009: AZ, 2010: FC Twente, 2011: Ajax, 2012: Ajax, 2013: Ajax, 2014: Ajax, 2015: PSV, 2016: PSV, 2017: Feyenoord, 2018: PSV, 2019: Ajax, 2020: geen kampioen, 2021: Ajax, 2022: Ajax, 2023: Feyenoord, 2024: PSV, 2025: PSV, 2026: PSV.

