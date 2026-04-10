Opa Wim (80) start in de marathon van Rotterdam: ‘Ik ga voor een nationaal record’

Opa Wim is 80 jaar, maar start zondag vol goede moed in de marathon van Rotterdam. Zijn doel: het Nederlands record in de categorie 80+. Oh ja, opa Wim heeft al twintig jaar geen marathon meer gelopen.

Wim Oudejans uit Nijkerk sprak er vandaag op de radio over in De Coen & Sander Show van JOE. Het nationaal record voor zijn leeftijd staat momenteel op 4 uur en 4 minuten. Opa Wim gaat in de marathon van Rotterdam voor een tijd onder de 4 uur, hoor je in de video boven dit artikel. 42 kilometer en 195 meter: geef het hem maar te doen.

Na elf marathons: ‘Dat nooit meer’

„Waarom gaat u het doen, meneer Oudejans?”, is de logische vraag van Coen Swijnenburg en Sander Lantinga over de marathon van Rotterdam. Opa Wim: „Ja, ik heb in mijn leven tussen mijn 50ste, toen ik ongeveer begon met hardlopen, en mijn 60ste, toen ik de laatste marathon liep, elf marathons gelopen. En toen gedacht van nou, dat doe ik nooit meer. Dat heb ik, zeg maar, twintig jaar volgehouden.”

Opa Wim vond kijken naar de marathon maar niks

Vorig jaar stond een kleinzoon van opa Wim aan de start in Rotterdam. Dat triggerde deze dappere oudere. Bij zijn kleinzoon stond hij te supporteren. „Toen ik daar langs de kant stond, dacht ik van ‘dit vind ik helemaal niks’. Achter een hek staan. Dringen om er iets van te zien, in plaats van tussen de hekken te lopen. Dus ja, en dan word je 80 en ik loop eigenlijk alleen, als ik dat zo mag zeggen, als er wat te halen valt. Ik dacht ‘wellicht is er een Nederlandse titel in de tachtigplussersklasse’. Als me dat lukt, dan behoort het Nederlandse record op de hele marathon tot de mogelijkheden.”

Coen en Sander: „U heeft getraind, neem ik aan. Staat u er goed voor? Willen de beentjes meewerken?”

Opa Wim: „Ja hoor. Absoluut.” En dat Nederlands record op de marathon 80+, gaat dat lukken? „Ik denk het wel.” Coen Sander: „U bent een baas, u bent een held.”

