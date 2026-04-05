Deel dit artikel: Share App Mail Pin

ME ontruimt vak met PEC-fans bij IJsselderby om gezichtsbedekking

De Mobiele Eenheid is uitgerukt om het uitvak met supporters van PEC Zwolle te ontruimen bij de IJsselderby. De fans weigerden gezichtsbedekking te verwijderen en evenmin uit eigen beweging de tribune in het stadion van Go Ahead Eagles te verlaten, ondanks herhaalde oproepen. Alle supporters van PEC worden in bussen terug naar Zwolle gestuurd. Daarna moet het duel alsnog beginnen.

De aftrap in de Adelaarshorst was door het gedrag van de fans van PEC al uitgesteld. De club uit Zwolle mocht het maximale aantal van vierhonderd supporters meenemen naar Deventer, maar er waren wel gerichte afspraken gemaakt tussen beide clubs en de lokale autoriteiten. De wedstrijd was alleen toegankelijk zonder gezichtsbedekkende kleding, waaronder nekwarmers.

Het duel zou om 12.15 uur beginnen, maar al gauw was duidelijk dat een grote groep fans van PEC met blauwe doeken voor hun gezicht op de tribune stond. Algemeen directeur Joost Broerse en technisch directeur Gerry Hamstra van de Zwolse club probeerden de supporters te manen de doeken voor hun gezicht weg te nemen, maar ze gaven geen gehoor aan de oproep.

Vuurwerk en fakkels

De stadionspeaker riep vervolgens de Zwolse fans op het uitvak te verlaten. Dat gebeurde niet. Integendeel, de supporters begonnen met vuurwerk en fakkels te gooien. Na kort beraad tussen beide clubs en de lokale autoriteiten werd besloten de ME in te schakelen om het uitvak te ontruimen. De wedstrijd zal pas kunnen beginnen als de supporters van PEC in de bus naar huis zitten.

„Er waren duidelijke afspraken om vierhonderd supporters mee te mogen nemen, maar als er geen gehoor wordt gegeven om die gezichtsbedekking te verwijderen, is dit de consequentie”, zei Broerse bij ESPN. „Er is een deel van de supporters die dit soort dingen doet en dat gaat ten koste van de goedwillenden.”

ANP

Reacties