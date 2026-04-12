Wielrenster Koch verslaat Vos en wint Parijs-Roubaix

Franziska Koch heeft Parijs-Roubaix gewonnen. De Duitse wielrenster van FDJ United-SUEZ versloeg Marianne Vos en Pauline Ferrand-Prévot in een sprint op de wielerbaan van Roubaix. Ploeggenoten Vos en Ferrand-Prévot waren er niet in geslaagd de Duitse renster te lossen.

Vos kwam nog heel dichtbij, maar werd op een halve wiellengte geklopt door Koch. Vos keerde in de Franse voorjaarsklassieker terug nadat haar vader recent was overleden. Daardoor miste ze onder meer de Ronde van Vlaanderen.

De finale begon op een kleine 50 kilometer van de eindstreep, toen Koch hard op kop ging rijden op de lastige kasseistrook Mons-en-Pévèle. Het peloton draaide uitgedund van de strook af waarna Ferrand-Prévot aanviel. De winnaar van 2025 kreeg Koch, haar ploeggenoot Vos en de Hongaarse Blanka Vas met zich mee.

Vos komt net tekort

Het viertal kwam al snel op meer dan een halve minuut voorsprong, die opliep tot maximaal anderhalve minuut. De vrouwen van Visma – Lease a Bike namen het initiatief in de kopgroep door om en om vooraan en achteraan het treintje van vier te rijden.

Met nog 24 kilometer te gaan zette Koch opnieuw aan op de kasseien. In eerste instantie kon alleen Vos volgen, maar Ferrand-Prévot wist even later aan te sluiten. Op de beroemde strook Carrefour de l’Arbre probeerde Vos nog los te komen, maar het lukte haar niet om Koch achter zich te laten.

Op 4,5 kilometer van de finish viel Koch aan op een licht oplopende weg. Vos kon volgen, Ferrand-Prévot in eerste instantie niet. Ze kwam er weer bij en het drietal kwam samen aan op de wielerbaan van Roubaix. Daar trok Ferrand-Prévot de sprint aan in dienst van Vos. Koch nam over en Vos probeerde in de buitenbocht om haar heen te sprinten. Op de streep kwam de Nederlandse net te kort.

ANP

