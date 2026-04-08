Deel dit artikel: Share App Mail Pin

93 mensen met brandwonden door fakkels bij huldiging PSV

Ondanks het vuurwerkverbod dat gold rond de huldiging van PSV in Eindhoven hebben dinsdag 93 mensen brandwonden opgelopen door fakkels die werden afgestoken. Dit meldt de gemeente woensdag. Volgens de gemeente gaat het om (lichte) eerstegraads brandwonden. Niemand hoefde naar het ziekenhuis.

De gemeente had van tevoren aangekondigd streng te zullen controleren op vuurwerk. Toch werden op het Stadhuisplein veel rode fakkels afgestoken toen de spelers op het bordes kwamen en klonken er af en toe knallen. De politie liet eerder al weten dat tijdens het kampioensfeest zeventien mensen zijn aangehouden, onder meer voor het afsteken van vuurwerk.

Vorig jaar, toen PSV ook kampioen werd, meldden zich volgens regionale media rond de huldiging ruim zestig mensen bij de EHBO met brandwonden. Daarom besloot de gemeente dit jaar tot een vuurwerkverbod. Een woordvoerster van de gemeente stelt dat het verbod wel degelijk effect heeft gehad. „De exacte hoeveelheid vuurwerk die bij de Markt en het Stadhuisplein is ingenomen is nog niet geteld, maar het gaat om enkele tientallen kilo’s.”

Volgens de gemeente is de dag verder „over het algemeen” goed verlopen en waren er geen grote incidenten. „We evalueren nog hoe de aanpak dit jaar heeft gewerkt en wat er mogelijk aan verbeterd kan worden bij volgende huldigingen.”

ANP

Reacties