ADO Den Haag kampioen in eerste divisie na puntenverlies Cambuur

ADO Den Haag is kampioen in de eerste divisie. De koploper uit Den Haag kwam zelf niet in actie, maar is door het puntenverlies van nummer 2 SC Cambuur zeker van de titel. De ploeg uit Leeuwarden van trainer Henk de Jong kwam bij FC Den Bosch niet verder dan 1-1.

ADO Den Haag, dat zondagmiddag bij FC Dordrecht in actie komt, heeft 83 punten. Cambuur heeft 75 punten, met nog twee speelronden te gaan. Beide ploegen waren al zeker van promotie naar de Eredivisie.

Voor ADO Den Haag is het de vierde titel in de eerste divisie. De club werd eerder kampioen in 1957, 1986 en 2003.

Strafschoppen

ADO degradeerde voor het laatst in 2021. De club was een jaar later het dichtst bij een terugkeer naar de Eredivisie toen in de play-offs na strafschoppen werd verloren van Excelsior. De ploeg van trainer Robin Peter verzekerde zich dit seizoen al halverwege maart van promotie.

Voor SC Cambuur is het de derde wedstrijd op rij zonder zege. De ploeg ging na het bereiken van de promotie onderuit bij VVV-Venlo en kon ook niet winnen van FC Dordrecht (1-1). In Den Bosch opende Jack de Vries in de tweede helft de score. Mark Diemers maakte uit een strafschop in de extra tijd gelijk, nadat hij in de eerste helft van elf meter had gemist.

Vuurwerk

In de strijd om een plek in de play-offs om promotie boekten RKC Waalwijk en Roda JC een overwinning. RKC won met 5-0 van FC Emmen door treffers van Tim van der Leij (2), Harrie Kuster, Juan Familia-Castillo en Ryan Fage. Roda won met 3-1 bij FC Eindhoven door twee doelpunten van Anthony van den Hurk en een van Joey Müller. Clint Essers scoorde voor de thuisploeg.

De wedstrijd tussen MVV Maastricht en Helmond Sport werd in de tweede helft gestaakt na vuurwerk van de thuissupporters. Na de hervatting eindigde het duel alsnog in 0-0.

ANP

