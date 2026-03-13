Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zitskiër De Langen wint zilveren medaille op de reuzenslalom

Zitskiër Niels de Langen (27) heeft vrijdag een zilveren medaille gewonnen op de reuzenslalom bij de Paralympische Winterspelen in Milaan en Cortina d’Ampezzo. Het goud was voor de Italiaan René de Silvestro.

Het was de derde medaille voor De Langen op de Paralympics. Hij won eerder in Cortina d’Ampezzo de zilveren medaille op de afdaling en veroverde brons bij de supercombinatie. De Langen zette in zijn eerste en tweede run de tweede tijd neer.

De Langen won in 2022 op de Winterspelen van Beijing zilver op de slalom en brons op de supercombinatie.

Jeroen Kampschreur slaagde er niet in opnieuw een medaille te winnen. De 26-jarige Nederlander ging in de eerste run op de reuzenslalom onderuit. Kampschreur won eerder goud op de super-G en de supercombinatie.

ANP

Vorige Volgende

Reacties