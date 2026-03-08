Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Groenewoud en Beune moeten wereldtitel allround aan Wiklund laten

Ragne Wiklund is voor het eerst wereldkampioen allround geworden. De 25-jarige Noorse neemt de titel over van Joy Beune, die als vierde eindigde. Marijke Groenewoud versloeg Beune op de 5000 meter in een rechtstreeks duel met 6.52,55 en eiste net als in 2024 het zilver op. Miho Takagi sloot haar carrière af met brons.

Wiklund won de 5000 meter in 6.52,03 voor Groenewoud. Olympisch kampioene Francesca Lollobrigida uit Italië werd met 6.56,77 derde.

Beune eindigde op de 5000 meter met 6.57,61 als vijfde. Antoinette Rijpma-de Jong werd met 7.08,41 achtste en eindigde in het klassement als vijfde.

Eerste sinds 1938

Wiklund won eerder de wereldtitels op de 1500 meter (2021) en de 3000 meter (2023), maar won nog niet eerder een internationaal allroundtoernooi. Op de Spelen in Milaan won Wiklund zilver op de 1500 en 3000 meter en brons op de 5000 meter.

Wiklund is de eerste Noorse wereldkampioene allround sinds Laila Schou Nilsen in 1938. Dat was de derde wereldtitel allround van Nilsen. Ida Njatun pakte als laatste Noorse voor Wiklund brons in 2015.

