Xandra Velzeboer voor de vierde keer wereldkampioene op 500 meter

Shorttrackster Xandra Velzeboer is voor de vierde keer wereldkampioen op de 500 meter geworden. De 24-jarige olympisch kampioene was bij de WK in Montreal de beste in de finale. Selma Poutsma greep het zilver. Chiara Betti uit Italië pakte het brons.

Poutsma was als beste weg bij de start, maar Velzeboer nam het initiatief al snel over. De andere finalisten kwamen niet in de buurt bij de twee Nederlandse shorttracksters, waarvan Velzeboer met 41,761 de snelste was.

Velzeboer greep eerder op de dag zilver op de 1500 meter en zaterdag ook al zilver op de 1000 meter. Beide keren won Kim Gilli uit Zuid-Korea. Met de andere Nederlandse shorttracksters veroverde ze goud op de aflossing. Op de gemengde aflossing kwam ze in de finale ten val.

Michelle Velzeboer eindigde als tweede in de B-finale, nadat ze ten val was gekomen in de halve finales.

ANP

