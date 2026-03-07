Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Voetbalsters boeken tegen Ierland eerste zege in WK-kwalificatie

De voetbalsters van het Nederlands elftal hebben in het thuisduel met Ierland met de nodige moeite de eerste zege geboekt in de WK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Arjan Veurink won in de Utrechtse Galgenwaard met 2-1 dankzij treffers van Lineth Beerensteyn. Het winnende doelpunt viel pas in de 83e minuut.

Dinsdag eindigde het eerste duel in Polen in een teleurstellend gelijkspel (2-2). Oranje staat na twee duels op 4 punten. Het sterker geachte Frankrijk, dat dinsdag won van Ierland (1-2), is volgende maand twee keer de tegenstander.

Veurink zette in vergelijking met dat duel Esmee Brugts, Kerstin Casparij en Caitlin Dijkstra op de bank. Daarvan profiteerden Romée Leuchter, Lynn Wilms en Marisa Olislagers. Bekende namen als Daphne van Domselaar, Jackie Groenen en Daniëlle van de Donk zaten op de bank.

Beerensteyn

De openingsfase van het duel was voor Ierland, de nummer 27 van de wereld en afwezig op het afgelopen EK. Corners leverden dreiging, maar een achterstand bleef uit. De enkele tientallen aanwezige Ieren lieten zich in deze fase horen in de voor iets meer dan de helft gevulde Galgenwaard.

Vivianne Miedema creëerde met een steekpass in de tiende minuut het eerste gevaar voor Oranje, maar Lineth Beerensteyn wachtte te lang met schieten. Tien minuten later zette Beerensteyn de ‘Leeuwinnen’ alsnog op voorsprong met haar veertigste interlandtreffer. De aanvalster van VfL Wolfsburg tikte de bal bij de tweede paal in een leeg doel na een lage voorzet van Wilms. De vervangster van Casparij rechts achterin is opgeleefd onder Veurink; ze scoorde ook al twee keer in de eerste duels onder zijn leiding. Beerensteyn had vlak voor rust de 2-0 moeten maken, maar haar afronding was zwak.

Vermeende overtreding

Snel na rust kwam Ierland langszij. De bal ging op de strafschopstip na een vermeende overtreding van Lize Kop bij een hoge bal, maar de keepster leek Anna Patten niet te hebben geraakt. Er was geen videoscheidsrechter aanwezig en dus maakte aanvoerster Katie McCabe vanaf elf meter gelijk.

Na terugleggen van Wilms was in de 58e minuut een grote kans niet aan Miedema besteed. Een paar minuten later bracht Veurink Brugts, Groenen en Van de Donk, die haar rentree in Oranje maakte na blessureleed en twijfels over haar interlandcarrière. Het leverde Oranje lang weinig op. Na een hoekschop maakte Beerensteyn in de 83e minuut alsnog de bevrijdende 2-1. Een videoscheidsrechter zou deze winnende treffer mogelijk hebben afgekeurd vanwege hands.

Oranje staat na twee duels op 4 punten. Het sterker geachte Frankrijk, dat dinsdag won van Ierland (1-2), is volgende maand twee keer de tegenstander.

ANP

Vorige Volgende

Reacties