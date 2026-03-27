Trump feliciteert IOC met uitsluiten transgender vrouwen op Olympische Spelen en vooral ook zichzelf

President Donald Trump van de Verenigde Staten heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) gefeliciteerd met de beslissing van gisteren om transgender vrouwen uit te sluiten. Het gaat dan om deelname in de vrouwencategorie bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.

Alleen biologisch vrouwelijke atleten, van wie het geslacht wordt vastgesteld door middel van een eenmalige genetische screeningstest, komen in aanmerking om deel te nemen.

Trump bedankt ook zichzelf als het om transgender vrouwen gaat

„Felicitaties aan het Internationaal Olympisch Comité met hun besluit om mannen uit te sluiten van vrouwensporten”, schreef Trump op het socialemediaplatform Truth Social. „Dit gebeurt alleen dankzij mijn krachtige presidentiële decreet, waarmee ik opkom voor vrouwen en meisjes!”

Vorig jaar februari tekende Trump een decreet om transgender vrouwen te verbieden om deel te nemen aan vrouwencompetities in de sport. Dat leidde tot afgrijzen.

Het IOC zei de beslissing te hebben genomen om de vrouwelijke categorie te beschermen. De maatregel is niet nieuw. Deze vereiste was eerder van kracht bij de Spelen tussen 1968 en 1996. Volgens het IOC garandeert de nieuwe regel „eerlijkheid, veiligheid en integriteit in de damescategorie”.

Regel geldt alleen voor evenementen van het IOC

De sportkoepel benadrukt dat de regel alleen geldt voor de eigen evenementen en dus niet voor recreatieve sporten of sporten op amateurniveau. De regel is tevens in lijn met een presidentieel decreet van Trump over transgender vrouwen in de sport.

De aanleiding voor het strengere beleid van het IOC was de controverse rond de vrouwenbokswedstrijden op de Spelen van 2024. Olympisch kampioenen Imane Khelif en Lin Yu-ting stonden centraal in het genderdebat. Beide atleten waren eerder door de internationale boksbond (IBA) uitgesloten van de WK omdat ze, op basis van een niet nader gespecificeerde geslachtsbepalingstest, naar verluidt niet aan de deelnamecriteria voldeden.

