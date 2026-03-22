Redactie Metro
Redactie Metro Sport vandaag
Leestijd: 1 minuut

Dokter bekroont snelle opkomst met wereldtitel op de vijfkamp

Netherlands' Sofie Dokter competes in the women's pentathlon high jump event during the World Athletics Indoor Championships Kujawy Pomorze 2026 in Torun, Poland on March 22, 2026. Wojtek RADWANSKI / AFP
ANP / AFP / Wojtek Radwanski

Sofie Dokter heeft haar opmars in de meerkamp onverwacht snel bekroond met de wereldtitel op de vijfkamp. De pas 23-jarige Groningse atlete presteerde in de atletiekhal van het Poolse Torun indrukwekkend op vrijwel alle nummers en behaalde het goud met een Nederlands record van 4888 punten. Ze verbeterde de 4830 punten, waarmee Nadine Broersen in 2014 de wereldtitel veroverde.

Dokter duelleerde in Torun tot aan de afsluitende 800 meter met de Amerikaanse Anna Hall, de regerend wereldkampioene op de zevenkamp, en de Ierse Kate O’Connor. Hall won het zilver met 4860 punten en O’Connor pakte brons met 4839 punten.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties