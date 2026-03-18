Senegal vecht besluit ontnomen Afrika Cup-titel aan bij CAS

Senegal legt zich niet neer bij de ontnomen Afrika Cup-titel. De voetbalbond van het land vecht het besluit van de Afrikaanse voetbalbond „zo snel mogelijk” aan bij sporttribunaal CAS. „Dit is een onrechtvaardige, ongekende en onaanvaardbare beslissing, die het Afrikaanse voetbal in diskrediet brengt”, staat in een verklaring.

De Afrikaanse voetbalbond CAF maakte dinsdagavond bekend Senegal de titel van de Afrika Cup te ontnemen en finalist Marokko alsnog als winnaar uit te roepen. Senegal won twee maanden geleden een turbulente finale in Rabat na verlenging (1-0), maar de Marokkaanse bond diende een klacht in.

De Senegalese bondscoach Pape Bouna Thiaw haalde in blessuretijd zijn spelers van het veld uit protest tegen een aan Marokko toegekende strafschop in de absolute slotfase. Brahim Díaz miste de penalty, in de verlenging maakte Pape Gueye de winnende goal voor Senegal.

Ongeloof

De Senegalese voetballers waren zelf ook vol ongeloof na het besluit van de beroepscommissie van de CAF van dinsdag. „Kom ze maar halen”, schreef verdediger Moussa Niakhaté bij een foto van zichzelf met de beker en gouden medaille. „Ze zijn gek geworden.” Verschillende ploeggenoten kwamen met vergelijkbare reacties.

De Marokkaanse voetbalbond hield het bij een korte verklaring. „De bond benadrukt haar toewijding aan het respecteren van de regels, de duidelijkheid ervan en de stabiliteit van Afrikaanse toernooien.”

De bond was ook in beroep gegaan tegen verschillende straffen, waaronder een boete en een schorsing voor PSV’er Ismael Saibari om een incident met de handdoek van de Senegalese doelman. De boete van 100.000 dollar is kwijtgescholden, de schorsing teruggebracht van drie wedstrijden naar één.

ANP

