Deel dit artikel: Share App Mail Pin

SC Cambuur keert na drie seizoenen terug in Eredivisie

SC Cambuur keert volgend seizoen terug in de Eredivisie. De ploeg van coach Henk de Jong won met 4-2 bij FC Emmen en is met nog vijf wedstrijden te spelen zeker van promotie.

Door de zege heeft de club uit Leeuwarden 73 punten, 20 punten meer dan nummer 3 Willem II, dat nog zes wedstrijden te spelen heeft. Koploper ADO Den Haag stelde een week geleden met de zege op Jong FC Utrecht promotie al veilig.

Emmen degradeerde in 2023 uit de hoogste klasse en is bezig aan het derde seizoen op rij in de eerste divisie.

Feestje langs de zijlijn

Ichem Ferrah schoot Cambuur op De Oude Meerdijk al in de zesde minuut op voorsprong. Hij werd op rechts weggestuurd door Tonry Rölke, kapte twee spelers van Emmen uit om daarna hard binnen te schieten. Een kwartier later kopte Fabian Kvam zijn eerste doelpunt voor Cambuur binnen uit een voorzet van Tomas Galvez. Twee minuten later maakte de Noor met een schot laag in de rechterhoek meteen zijn tweede doelpunt.

Romano Postema deed nog voor de rust wat terug voor Emmen. Hij tikte een voorzet vanaf links in een keer hoog in de rechterhoek. Ferrah bracht de marge in de tweede helft weer terug naar drie doelpunten. Hij trok naar binnen en schoot opnieuw raak. Freddy Quispel schoot nog de tweede treffer voor Emmen binnen. In de slotminuten vierde De Jong met de rest van de spelers en staf al een klein feestje langs de zijlijn.

ANP

Vorige Volgende

Reacties