PSV kan na verlies bij Telstar titel ook volgend duel niet pakken

PSV heeft voor de tweede keer dit seizoen verloren van Telstar. Na de thuisnederlaag van eind augustus (0-2) was de gepromoveerde club uit Velsen zondag voor eigen publiek met 3-1 te sterk voor de koploper. Het betekende voor PSV het tweede achtereenvolgende verlies in de Eredivisie. Vorig weekend won NEC met 3-2 in Eindhoven.

Door de verrassende nederlaag bij Telstar kan PSV de volgende speelronde voor eigen publiek tegen FC Utrecht nog geen kampioen worden. Het elftal van trainer Peter Bosz staat na 28 speelronden op 68 punten. Nummer 2 Feyenoord heeft na het gelijkspel tegen Ajax (1-1) 53 punten en kan nog uitkomen op maximaal 71 punten.

PSV ontvangt FC Utrecht op zaterdag 4 april en Feyenoord gaat een dag later op bezoek bij FC Volendam.

Voorsprong

Telstar deed onderin de Eredivisie goede zaken en heeft nu net als FC Volendam en Excelsior 27 punten. De voorsprong van de drie clubs, die veertiende, vijftiende en zestiende staan, op NAC Breda is 4 punten en op Heracles Almelo 8 punten.

PSV wilde zich na de pijnlijke thuisnederlaag juist revancheren tegen Telstar. Trainer Peter Bosz had na een maand weer de beschikking over de van een blessure teruggekeerde Guus Til en stelde de gedeelde clubtopscorer direct op.

Telstar had het lastig in het eerste gedeelte van de wedstrijd. Aanvoerder Danny Bakker voorkwam in de twintigste minuut de openingstreffer van Ricardo Pepi door de bal net voor de doellijn weg te halen. Kort daarna hield doelman Ronald Koeman de Kroaat Ivan Perisic met een goede redding van scoren af.

Thuisploeg

De gedisciplineerd spelende thuisploeg bleef overeind, maar stelde er aanvallend weinig tegenover. Telstar werd kort voor rust ‘geholpen’ door PSV’er Annas Salah-Eddine, die volgens scheidsrechter Marc Nagtegaal een slaande beweging maakte toen hij zich in een duel los probeerde te trekken van Gerald Alders. Salah-Eddine kreeg een directe rode kaart.

Telstar profiteerde nog voor rust van de overtalsituatie. Uit een vrije trap kopte Sem van Duijn de bal voor de voeten van Patrick Brouwer, die de bal in het dak van het doel schoot: 1-0.

Hoekschop

Het tiental van PSV maakte via Kiliann Sildillia vrijwel direct na rust uit een hoekschop gelijk: 1-1. Telstar wankelde even. Koeman redde op een inzet van Couhaib Driouech.

Telstar trok de wedstrijd toch weer naar zich toe. Halverwege de tweede helft zette Van Duijn de thuisploeg weer op voorsprong. Invaller Kay Tejan scoorde in de 74e minuut bij zijn eerste balcontact: 3-1.

ANP

