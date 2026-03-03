Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Profar na bericht over doping uit basis Nederlands honkbalteam

Honkbalinternational Jurickson Profar (33) is uit de opstelling van het Nederlands team gehaald vanwege berichten over een positieve dopingtest. De outfielder van Atlanta Braves stond al in de basis bij een oefenduel dat het Koninkrijksteam op dinsdag speelt tegen Baltimore Orioles.

Profar is met Oranje in voorbereiding op de World Baseball Classic (WBC). Het team van bondscoach Andruw Jones begint vrijdag in Miami aan het officieuze WK met een groepswedstrijd tegen Venezuela. Profar is voor het duel met Baltimore Orioles in Oranje vervangen door Ray-Patrick Didder.

Volgens persbureau Reuters zou Profar na zijn tweede positieve dopingtest in zijn loopbaan een zware schorsing van 162 wedstrijden boven het hoofd hangen en zou hij deze maand met Nederland niet aan de WBC mogen meedoen.

Verbazing

De Nederlandse honkbalbond (KNBSB) reageerde vorig jaar „verbaasd” op de eerste positieve dopingtest van Profar. „We staan bij de KNBSB voor een eerlijke en schone sport. We schikken ons naar de sanctie van de MLB”, stelde Peter Kwakernaak, technisch directeur van de KNBSB. De honkbalbond zegt nu nog „van alles te willen uitzoeken” voordat er een reactie komt.

Profar kwam verschillende keren tijdens de World Baseball Classic uit voor de nationale ploeg. Dit prestigieuze toernooi waaraan profs uit de Major League meedoen, wordt dit jaar voor de zesde keer gehouden.

Profar is niet de eerste honkbalprof met een Nederlands paspoort die gestraft is voor dopinggebruik. De internationale honkbalfederatie legde pitcher Sidney Ponson in 2009 een schorsing van twee jaar op. De Nederlandse international werd tijdens de World Baseball Classic betrapt op het gebruik van een verboden eetlustremmer.

ANP

Reacties