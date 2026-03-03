Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Honkbalinternational Profar in aanloop naar WBC positief getest

Honkbalinternational Jurickson Profar (33) is opnieuw positief getest op prestatieverhogende middelen. Dat melden verschillende Amerikaanse media op basis van een bericht van ESPN. De outfielder van Atlanta Braves en het Koninkrijksteam hangt een schorsing van 162 wedstrijden boven het hoofd. Profar is met Nederland in voorbereiding op de World Baseball Classic.

Het zou de tweede keer zijn dat Profar niet door de dopingtest komt. Vorig jaar testte hij positief voor het zwangerschapshormoon (hCG). Als Profar opnieuw schuldig wordt bevonden, krijgt hij automatisch een zwaardere schorsing dan vorig jaar.

De Nederlandse honkbalbond is op de hoogte gesteld van het bericht, maar volgens een woordvoerder is er nog niets officieel gemeld. Daarom is nog niet duidelijk wat de mogelijke consequenties zijn voor de positie van Profar bij Oranje. Het Koninkrijksteam speelt op dinsdag een oefenduel met Baltimore Orioles en komt vrijdag in de WBC voor het eerst uit tegen Venezuela. Profar werd dinsdag na het bekend worden van het nieuws uit de beginopstelling van Nederland gehaald.

Geschorst

Profar werd vorig jaar tachtig wedstrijden geschorst. „Dit is de zwaarste dag in mijn profcarrière”, schreef Profar destijds. „Dit is bijzonder pijnlijk voor mij, omdat iedereen die mij kent of heeft zien spelen weet dat ik een diepe passie heb voor honkbal. Er is niets dat ik liever doe.” Profar stelde dat hij „nooit moedwillig” een verboden middel zou gebruiken, nam de volledige verantwoordelijkheid en accepteerde de schorsing.

Profar geldt als een tophonkballer. Hij stapte vorig jaar over van San Diego Padres naar Atlanta Braves. Hij kende in 2024 een van zijn beste jaren in de Amerikaanse Major League.

Bij Atlanta Braves tekende de Nederlander een contract van drie jaar voor 42 miljoen dollar (ruim 38 miljoen euro). Profar is geboren op Curaçao en begon zijn loopbaan op het hoogste Amerikaanse niveau als toptalent bij de Texas Rangers.

ANP

