Snowboardster Bunschoten-Vos pakt zilver op Paralympics

Snowboardster Lisa Bunschoten-Vos heeft bij de Paralympische Winterspelen een zilveren medaille behaald. De 30-jarige Nederlandse noteerde op het onderdeel banked slalom een beste tijd van 1.03,53. Het goud ging met 1.02,99 naar de Amerikaanse Kate Delson. Haar landgenote Brenna Huckaby eindigde in 1.03,98 als derde.

Het betekende voor Nederland de vijfde medaille op de Winterspelen. Zitskiër Jeroen Kampschreur behaalde twee keer goud en zijn collega Niels de Langen een keer zilver en een keer brons. Nederland staat op de tiende plaats in het medailleklassement.

