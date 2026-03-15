TeamNL op negende plaats in medaillespiegel Paralympische Spelen

De Nederlandse atleten hebben de Paralympische Spelen van Milaan en Cortina afgesloten met de negende plaats in de medaillespiegel. TeamNL won zeven medailles: drie keer goud, drie keer zilver en een keer brons en evenaarde daarmee het recordaantal van de Spelen van Pyeongchang in 2018.

Zitskiër Jeroen Kampschreur zorgde voor drie keer goud, collega Niels de Langen won twee keer zilver en brons. Snowboardster Lisa Bunschoten-Vos won zilver. Kampschreur is met vier keer goud en een keer zilver de meest succesvolle Nederlandse paralympische wintersporter ooit. Hij won eerder in 2018 goud en in 2022 zilver.

China eindigde bovenaan in de medaillespiegel. Het land won 44 medailles: 15 goud, 13 zilver en 16 brons. Verenigde Staten eindigden als tweede met 24 medailles, waarvan 13 gouden, 5 zilveren en 6 bronzen medailles. Rusland, dat op de Paralympische Spelen voor het eerst weer onder eigen vlag mocht meedoen, werd derde met acht keer goud, één keer zilver en drie keer brons.

ANP

