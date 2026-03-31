Zweden speelt tegen Oranje op WK voetbal na play-offzege op Polen

Het Nederlands elftal speelt komende zomer zijn tweede wedstrijd op het WK voetbal tegen Zweden. De ploeg van bondscoach Graham Potter verzekerde zich in Solna van een ticket voor de eindronde door met 3-2 te winnen van Polen in de finale van de play-offs.

Oranje speelt op 20 juni in Houston tegen Zweden. Japan en Tunesië zijn de andere tegenstanders in de groepsfase van het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Zweden en Polen hadden vorige week in de halve finales van de play-offs respectievelijk Oekraïne (1-3) en Albanië (2-1) uitgeschakeld. In het onderlinge duel in Zweden bleken de twee ploegen aan elkaar gewaagd. Na een hakje van Yasin Ayari schoot Anthony Elanga de thuisploeg fraai op voorsprong. Nicola Zalewski maakte even later gelijk met een diagonaal schot, 1-1.

Gustaf Lagerbielke kopte Zweden nog voor rust weer op voorsprong, maar Karol Swiderski tekende in de 55e minuut met een intikker voor de 2-2. Viktor Gyökeres hielp Zweden in de 88e minuut naar het WK. De spits schoot de rebound binnen na een inzet op de paal.

ANP

