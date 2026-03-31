Redactie Metro
Redactie Metro Sport vandaag
Leestijd: 1 minuut

Zweden speelt tegen Oranje op WK voetbal na play-offzege op Polen

Sweden's defender #02 Gustaf Lagerbielke celebrates scoring his team's second goal 2:1 during the FIFA World Cup 2026 European qualification final football match between Sweden and Poland in Solna, Sweden, on March 31, 2026. Jonathan Nackstrand / AFP
ANP / AFP / JONATHAN NACKSTRAND

Het Nederlands elftal speelt komende zomer zijn tweede wedstrijd op het WK voetbal tegen Zweden. De ploeg van bondscoach Graham Potter verzekerde zich in Solna van een ticket voor de eindronde door met 3-2 te winnen van Polen in de finale van de play-offs.

Oranje speelt op 20 juni in Houston tegen Zweden. Japan en Tunesië zijn de andere tegenstanders in de groepsfase van het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Zweden en Polen hadden vorige week in de halve finales van de play-offs respectievelijk Oekraïne (1-3) en Albanië (2-1) uitgeschakeld. In het onderlinge duel in Zweden bleken de twee ploegen aan elkaar gewaagd. Na een hakje van Yasin Ayari schoot Anthony Elanga de thuisploeg fraai op voorsprong. Nicola Zalewski maakte even later gelijk met een diagonaal schot, 1-1.

Gustaf Lagerbielke kopte Zweden nog voor rust weer op voorsprong, maar Karol Swiderski tekende in de 55e minuut met een intikker voor de 2-2. Viktor Gyökeres hielp Zweden in de 88e minuut naar het WK. De spits schoot de rebound binnen na een inzet op de paal.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties