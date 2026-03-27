Nederlands elftal in oefenduel met 2-1 te sterk voor Noorwegen

AMSTERDAM - (l-r) Brian Brobbey of Nederland en Torbjorn Heggem of Noorwegen springen naar de bal, Micky van de Ven of Nederland, Jorgen Strand Larsen of Noorwegen tijdens de vriendschappelijke interland wedstrijd tussen Nederland en Noorwegen in de Johan Cruijff ArenA op 27 maart 2026 in Amsterdam, Nederland. OLAF KRAAK / ANP
Het Nederlands voetbalelftal heeft in aanloop naar het wereldkampioenschap van komende zomer Noorwegen in een oefenwedstrijd verslagen. In de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam was het elftal van bondscoach Ronald Koeman met 2-1 te sterk.

Halverwege was de stand nog in evenwicht. Andreas Schjelderup opende in de 24e minuut de score door rechtervleugelverdediger Denzel Dumfries uit te spelen en de bal in de verre hoek raak te schieten: 0-1. Aanvoerder Virgil van Dijk kopte Oranje in de 35e minuut langszij uit een hoekschop van Teun Koopmeiners.

In de beginfase van de tweede helft kreeg Nederland de nodige kansen. Eén daarvan ging erin. Op aangeven van Dumfries schoot Tijjani Reijnders in de 51e minuut van dichtbij de 2-1 binnen. Beide ploegen voerden in het laatste halfuur veel wissels door.

Oranje speelt dinsdag opnieuw een oefenwedstrijd, dan in het Philips Stadion in Eindhoven tegen Ecuador.

