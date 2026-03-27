Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederlands elftal in oefenduel met 2-1 te sterk voor Noorwegen

Het Nederlands voetbalelftal heeft in aanloop naar het wereldkampioenschap van komende zomer Noorwegen in een oefenwedstrijd verslagen. In de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam was het elftal van bondscoach Ronald Koeman met 2-1 te sterk.

Halverwege was de stand nog in evenwicht. Andreas Schjelderup opende in de 24e minuut de score door rechtervleugelverdediger Denzel Dumfries uit te spelen en de bal in de verre hoek raak te schieten: 0-1. Aanvoerder Virgil van Dijk kopte Oranje in de 35e minuut langszij uit een hoekschop van Teun Koopmeiners.

In de beginfase van de tweede helft kreeg Nederland de nodige kansen. Eén daarvan ging erin. Op aangeven van Dumfries schoot Tijjani Reijnders in de 51e minuut van dichtbij de 2-1 binnen. Beide ploegen voerden in het laatste halfuur veel wissels door.

Oranje speelt dinsdag opnieuw een oefenwedstrijd, dan in het Philips Stadion in Eindhoven tegen Ecuador.

ANP

Vorige Volgende

Reacties