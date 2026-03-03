Redactie Metro
Redactie Metro Sport vandaag
Leestijd: 1 minuut

NEC verslaat PSV en bereikt voor zesde keer bekerfinale

NIJMEGEN - (l-r) Kodai Sano of NEC Nijmegen, Bryan Linssen of NEC Nijmegen, Noé Lebreton of NEC Nijmegen, Basar Onal of NEC Nijmegen vieren de 1-0 tijdens de halve finale KNVB Beker wedstrijd tussen N.E.C. en PSV in De Goffert op 3 maart 2026 in Nijmegen, Nederland. MAURICE VAN STEEN / ANP
ANP / ANP / MAURICE VAN STEEN

NEC staat op 19 april in de bekerfinale in De Kuip. De club uit Nijmegen won voor eigen publiek een spektakelstuk met PSV (3-2). De andere halve eindstrijd gaat woensdag tussen AZ en Telstar.

Bryan Linssen schoot NEC in de zesde minuut op voorsprong, nadat doelman Matej Kovár een afstandsschot van Sami Ouaissa onvoldoende onder controle had gekregen. Vervolgens scoorden Ismael Saibari en Dennis Man in de zestiende en twintigste minuut voor PSV en tekende Eli Dasa met een treffer in de 37e minuut voor een gelijke stand bij rust. Basar Önal gleed in de 61e minuut een voorzet van Noé Lebreton in het net: 3-2.

Het 125-jarige NEC staat voor de zesde keer in de bekerfinale, maar won het toernooi nog nooit. PSV won eerder dit seizoen de Johan Cruijff Schaal en is op weg naar de derde landstitel op rij.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties