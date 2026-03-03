Deel dit artikel: Share App Mail Pin

NEC verslaat PSV en bereikt voor zesde keer bekerfinale

NEC staat op 19 april in de bekerfinale in De Kuip. De club uit Nijmegen won voor eigen publiek een spektakelstuk met PSV (3-2). De andere halve eindstrijd gaat woensdag tussen AZ en Telstar.

Bryan Linssen schoot NEC in de zesde minuut op voorsprong, nadat doelman Matej Kovár een afstandsschot van Sami Ouaissa onvoldoende onder controle had gekregen. Vervolgens scoorden Ismael Saibari en Dennis Man in de zestiende en twintigste minuut voor PSV en tekende Eli Dasa met een treffer in de 37e minuut voor een gelijke stand bij rust. Basar Önal gleed in de 61e minuut een voorzet van Noé Lebreton in het net: 3-2.

Het 125-jarige NEC staat voor de zesde keer in de bekerfinale, maar won het toernooi nog nooit. PSV won eerder dit seizoen de Johan Cruijff Schaal en is op weg naar de derde landstitel op rij.

