Salah verlaat Liverpool na dit seizoen

Aanvaller Mohamed Salah verlaat Liverpool na dit seizoen. Dat hebben de Egyptenaar en de club van trainer Arne Slot dinsdag bekendgemaakt.

Salah speelt sinds 2017 voor de Engelse club. Hij werd met Liverpool twee keer kampioen in de Premier League en won ook onder meer de Champions League, de wereldbeker, de FA Cup en twee keer de League Cup. Hij maakte in 435 wedstrijden 255 doelpunten.

„Helaas is de dag aangebroken dat ik mijn afscheid aankondig”, zei Salah in een video op Instagram. „Ik had nooit kunnen denken dat ik zo diep verbonden zou raken met deze club, deze stad en deze mensen. Liverpool is niet zomaar een club, maar een passie. Ik kan dat niet in woorden uitleggen aan iemand die geen onderdeel is van deze club.”

Vier keer topscorer

Liverpool nam Salah in 2017 over van AS Roma. Hij werd bij Liverpool vier keer topscorer van de Premier League en daarmee winnaar van de Gouden Schoen.

Salah leek Liverpool afgelopen najaar al te gaan verlaten. De vedette was enkele wedstrijden door trainer Slot buiten de selectie gelaten en had daarover kritiek geuit op de club en trainer. De relatie werd daarna echter weer hersteld.

ANP

