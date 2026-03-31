Een kijkje achter de schermen bij de F1 Academy: 20-jarige Esmee rijdt in topklasse voor vrouwen

In de F1 Academy krijgt vrouwelijk racetalent de kans om naar hogere klassen te groeien. Hoe ervaart de Nederlandse Esmee Kosterman haar eerste race van 2026?

De wereld verandert en de autosport ook. Elektrificatie houdt de gemoederen in de Formule 1 flink bezig. De gemoederen van mannen, welteverstaan. Want sinds Susie Wolff in 2015 als testcoureur bij Williams uit de koningsklasse is verdwenen, wist geen vrouw zich nog echt in de kijker te rijden op het hoogste niveau. Inmiddels staat Wolff aan het roer van de F1 Academy, een raceklasse die vrouwelijk talent een opstap naar hogere formules moet bieden. In Shanghai volgen we de 20-jarige Esmee Kosterman, die haar eerste volledige seizoen rijdt in de klasse bij MP Motorsport, met steun van de LEGO Groep.

De F1 Academy

De F1 Academy bestaat uit achttien coureurs die zich al hebben bewezen in andere raceklassen. Ook Kosterman hoort daarbij. Met ervaring in onder meer de Ford Fiesta Sprint Cup en enkele Formule 4-races heeft ze al de nodige kilometers gemaakt in de autosport. Tijdens de GP van 2025 op Zandvoort kreeg ze een eerste kans in de F1 Academy. Met een zogeheten wildcard mocht ze meedoen aan het raceweekend. Zo’n wildcard geeft één coureur uit het gastland de kans om zich eenmalig te laten zien. Een goed resultaat kan leiden tot een uitnodiging voor een volledig seizoen.

De stap van nationale raceklassen, zoals de Fiesta Cup, naar een internationaal kampioenschap in het voorprogramma van de Formule 1 is groot. Technisch bijvoorbeeld, want een single-seater vraagt een totaal andere rijstijl dan een toerwagen. Trailbraken (remmend de bocht ingaan voor meer grip) speelt een kleinere rol en onderstuur ligt constant op de loer. Bovendien krijgen coureurs maar een beperkt aantal banden per weekend, waardoor management ervan het verschil kan maken, zeker op een circuit als Shanghai. Daar komt nog bij: racen in een formuleauto is fysiek zwaar. Het stuur, de pedalen en vooral de G-krachten vragen veel van het lichaam. „Ik zit bijna elke dag in de sportschool of op de racefiets”, vertelt Kosterman. „Je moet sterk zijn, anders hou je het niet vol.”

F1 Academy is fysiek en mentaal zwaar

Maar niet alleen technisch en fysiek vraagt de klasse veel van de coureurs, ook mentaal is het een flinke stap voor de jonge vrouwen. Media uit alle landen lopen door de paddock, verzamelen zich rond de auto en stellen vragen. Met een verse mediatraining achter de rug weegt Kosterman haar woorden zorgvuldig. Enthousiast, maar ook zichtbaar gespannen. We lopen een stukje weg van de drukte en gaan achter de paddock in de zon zitten. Een kleine zucht volgt, waarna het woord ‘indrukwekkend’ als eerste bij haar opkomt wanneer ik vraag wat ze vindt van alle plotselinge media-aandacht. „Ik ben hier om te racen, maar natuurlijk ook om een merk op te bouwen.”

„Alle aandacht vind ik intens, maar ik weet ook dat het erbij hoort. Ik ben niet met een gouden lepel opgegroeid en zonder partners als LEGO kan ik niet rijden. Voor zover ik weet, betaalt LEGO de auto die op de baan staat, maar inschrijfgeld, vliegtickets en schade zijn allemaal voor mijn rekening”, zegt Kosterman, die zonder familie of vrienden naar Shanghai is afgereisd. „Over bedragen mag niets gezegd worden, maar het inschrijfgeld is behoorlijk. Tijdens het racen ben ik soms toch voorzichtiger, omdat ik weet dat schade zelf betaald moet worden.” De raceklasse probeert die financiële druk te verlichten, maar betaalt dus niet alles. Naast grote partners is ook de Formule 1 een belangrijke financiële motor achter de Academy.

Wie betaalt wat?

Dat financiën en racen hand in hand gaan, leerde Kosterman al vroeg. „Mijn broer en ik wilden allebei karten, maar mijn ouders hadden maar geld voor één van ons. Om en om mochten we vier jaar karten. Nu hij gestopt is, rijd ik al negen jaar”, zegt de Nederlandse, die inmiddels wekelijks bezig is met partners en sponsorcontracten. Hoewel de F1 Academy de coureurs dus nog flink geld kost, zouden velen zonder de raceklasse niet op dit niveau kunnen rijden. „Eerder heb ik geprobeerd 400.000 euro bij elkaar te krijgen om mee te rijden in de Formule 4, maar dat is niet gelukt.”

De kampioen krijgt ieder jaar een zogeheten ‘funded seat’ in een volgende raceklasse, een plek die mede mogelijk wordt gemaakt door bandenfabrikant Pirelli. In welke klasse dat precies is, hangt af van het niveau en de ambities van de coureur. Normaal gesproken bestaat de beloning in dit soort raceklassen uit een geldprijs, maar de F1 Academy kiest bewust voor een andere aanpak. In plaats van prijzengeld investeert de klasse liever in de volgende stap van de carrière van haar talenten.

„Of je dat krijgt, hangt sterk af van wat er in je contract staat”, stelt Kosterman. „Abbi Pulling, die vorig jaar kampioen werd, kreeg uiteindelijk helemaal niets. Daarom heb ik nu een management dat dit soort zaken regelt.” Boven op de prestatiedruk en de media-aandacht komt er namelijk ook nog de nodige administratieve rompslomp kijken bij een carrière in een formuleklasse.

„Er gaat zoveel tijd in zitten en je moet keuzes maken. Ik ben veel vrienden verloren omdat ik niet naar feestjes ging. En ruimte om na mijn opleiding verder te studeren is er nu niet.” Voor Kosterman blijft het doel voorlopig duidelijk. Haar droom is om door te stromen naar de Formule 3, de volgende stap op de ladder naar de top van de autosport.

Tot nu toe is er nog geen coureur vanuit de F1 Academy doorgestroomd naar de koningsklasse. Of dat de komende jaren gaat gebeuren, is de vraag. Volgens Susie Wolff moet een coureur daarvoor simpelweg extreem goed presteren in de klasse. Zij stelde eerder zelfs dat als een vrouw de F1 Academy niet kan winnen, er weinig perspectief is op een carrière in de autosport. „Oneens”, zegt Kosterman stellig. „De overstap naar touringcars is ook mogelijk. Sommige rijders zijn beter met touringcars dan met single-seaters. Kun je het niet maken in de single-seaters, dan is je carrière echt niet voorbij. Je kunt er zelfs van leven als je het slim aanpakt.”

De F1 Academy in Shanghai

Voor grote toekomstvragen is het nog te vroeg. Eerst wacht het raceweekend in Shanghai. Onder de ogen van Formule 1-coureurs, investeerders en fans begint Kosterman aan haar kwalificatie. Zelfs tijdens die sessie zitten de tribunes al opvallend vol wanneer de kleine formulewagens zich opstellen op het asfalt. Presteren is dus een must en Kosterman legt de lat voor zichzelf hoog. Een plek in de middenmoot ziet ze liever niet; racen doet ze om te winnen. Wanneer de lichten op groen springen, laten de viercilinder turbomotoren hun droge klappen horen. Het geluid weerkaatst tegen de tribunes en klinkt in de verte als zacht gerommel van onweer.

De compacte formulewagens zorgen meteen voor spektakel en halverwege de sessie moet de wed – strijdleiding zelfs een rode vlag zwaaien. Voor Koster – man verloopt de kwalificatie moeizaam. Haar rondes zijn niet snel genoeg om zich bij de voorste rijders te voegen en uiteindelijk moet ze genoegen nemen met de vijftiende startpositie. Geen droomstart van haar eerste volledige seizoen. Een weekend in de F1 Academy bestaat uit twee races: één op zaterdag en één op zondag. De kans om zich te herpakken komt dus snel. „Ik ben beter in racen dan in kwalificeren”, zegt Kosterman later. „Het lukte gewoon niet om mijn sectoren bij elkaar te krijgen.”

In de eerste race probeert ze zich vanuit het middenveld naar voren te werken. De gevechten zijn fel, zeker op het lange rechte stuk van Shanghai, waar slipstream een belangrijke rol speelt. Toch lukt het haar niet om veel plaatsen goed te maken en finisht ze op de vijftiende positie. De tweede race op zondag lijkt een nieuwe kans te bieden. Maar ze wordt van achteren aangereden en kan niet doorrijden. DNF – Did Not Finish. Teleurstel – lend, maar het seizoen is nog maar pas begonnen.

In Nederland

Voor Kosterman blijft het doel voorlopig duidelijk: kilometer na kilometer ervaring opdoen, sneller worden en stap voor stap dichter bij de volgende trede op de ladder komen. Die ladder leidt voor haar voorlopig niet naar de Formule 1, maar zoals gezegd eerst naar de Formule 3. En kansen komen er nog genoeg. Het seizoen telt meerdere raceweekenden en later dit jaar staat ook Zandvoort op de kalender. Voor een Nederlandse coureur is dat misschien wel de mooiste plek om zich te laten zien.

„Ben je er op Zandvoort bij? Dan beloof ik dat ik hoger eindig.” Voor Kosterman is dat geen grootspraak, maar motivatie. Want zelfs als de weg naar de absolute top lang en onzeker blijft, staat één ding vast: ze rijdt al op circuits waar ze als kind alleen van kon dromen. „Mocht het niet lukken, kijk dan eens hoe ver ik al ben gekomen.”

