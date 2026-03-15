Zitskiër Kampschreur pakt op slotdag Paralympics zijn derde goud

Netherlands' Jeroen Kampschreur in action during the Slalom run in the Men's Alpine Combined of the Para Alpine Skiing at Milano Cortina 2026 Paralympic Winter Games in Cortina d'Ampezzo, Italy, 10 March 2026.
Zitskiër Jeroen Kampschreur heeft op de slotdag van de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina zijn derde gouden paralympische medaille behaald. De Nederlander won na de super-G en de supercombinatie ook de slalom.

De 26-jarige Leiderdorper versterkte zijn status als de meest succesvolle Nederlandse paralympische wintersporter ooit. Hij won ook al goud op de Paralympics van 2018 in Pyeongchang en zilver in Beijing 2022.

Zijn derde gouden medaille betekende de zevende medaille van de Nederlandse equipe in Milaan en Cortina. Er was ook drie keer zilver en een keer brons. Het is dezelfde oogst als acht jaar geleden in Pyeongchang, toen er ook een recordaantal van zeven medailles werd behaald.

Kampschreur, geboren zonder scheenbenen, leidde riant na de eerste run van de slalom in Cortina d’Ampezzo. Hij begon met een voorsprong van ruim twee seconden op zijn Noorse concurrent Jesper Pedersen. In de tweede manche deed Kampschreur het wat rustiger aan, ook omdat het zicht door de mist slecht was. Hij leverde iets van zijn voorsprong in, maar had aan de finish nog bijna anderhalve seconde over. Voor Pedersen restte het zilver, de Japanner Takeshi Suzuki won het brons.

