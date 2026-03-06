Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Schaatser De Boo voor het eerst wereldkampioen sprint

Jenning de Boo heeft voor het eerst de wereldtitel sprint veroverd. De 22-jarige Groninger bleef met de tweede tijd van 1.07,40 op de 1000 meter de Amerikaan Jordan Stolz voor. Stolz won de 1000 meter in 1.07,26 en werd tweede in het klassement. Het brons ging naar titelverdediger Ning Zhongyan uit China. Joep Wennemars werd vierde.

De Boo is de zevende Nederlandse schaatser die wereldkampioen is geworden. Jan Bos was in 1998 de eerste. Daarna volgden Erben Wennemars (2x), Stefan Groothuis, Michel Mulder (2x), Kai Verbij en Thomas Krol.

De Boo had in de slotrit tegen de Canadees Laurent Dubreuil een ruime marge op Stolz. Hij mocht 1,8 seconde langzamer zijn dan de Amerikaan. Met een iets langzamere slotronde moest hij de afstandszege laten aan Stolz en bleef niet zoals land- en teamgenote Femke Kok eerder op de avond in vier afstanden ongeslagen.

De Boo eindigde op het vorige WK sprint in 2024 als tweede achter Ning. Rivaal Stolz deed toen niet mee, hij reed het WK allround, dat hij ook won. Op de Olympische Spelen in Milaan moest De Boo het goud op de 500 en 1000 meter nog laten aan Stolz en genoegen nemen met zilver. Op dit WK was hij beduidend beter met drie afstandszeges en een baanrecord op de 500 meter.

Wennemars moest laag in de 1.07 rijden om titelverdediger Ning in het klassement voorbij te gaan. De Chinese olympisch kampioen op de 1500 meter kwam tot 1.07,88. Wennemars kwam in de rit tegen Stolz tot exact dezelfde tijd en kon hem niet passeren voor de derde plaats. Janno Botman, afgelopen zondag Nederlands kampioen sprint, kwam in de afsluitende 1000 meter ten val. Hij eindigde in het klassement als 25e.

