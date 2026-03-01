Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Schaatsster Lancee voor het eerst Nederlands kampioen allround

Schaatsster Gioya Lancee (27) is in Heerenveen Nederlands kampioen allround geworden. Op de afsluitende 5000 meter werd ze derde in een tijd van 7.12,79. Langeafstandsspecialist Sanne in ’t Hof won de 5000 meter met ruime voorsprong in 6.51,17 en steeg daardoor in het eindklassement naar de tweede plek. De laatste podiumplek op het NK was voor Melissa Wijfje, die op de slotafstand vijfde werd. Jade Groenewoud, die na drie afstanden nog tweede stond, viel net buiten het podium.

Lancee eindigde op alle afstanden in de top vier. Op de 500 meter werd ze vierde, op de 3000 meter werd ze derde in een persoonlijk record en ze won de 1500 meter, opnieuw met een persoonlijk record. Het is de eerste nationale titel in haar schaatscarrière. Haar beste resultaat op het NK allround was bij vier eerdere deelnames de zevende plaats.

Aan het toernooi in Heerenveen deden geen wereldtoppers mee tot het einde. Marijke Groenewoud stapte na dag één uit om zich te richten op het WK allround, waarvoor ze een aanwijsplek kreeg. Ook Antoinette Rijpma-de Jong en Joy Beune werden door schaatsbond KNSB aangewezen. Merel Conijn stapte zaterdag na de eerste afstand uit het toernooi uit onvrede over de beslissing van de KNSB. Doordat er drie vrouwen waren aangewezen, was er op dit NK namelijk geen startplek meer te verdienen voor het WK allround. Het wereldkampioenschap vindt op 7 en 8 maart plaats, ook in Heerenveen.

