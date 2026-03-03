Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Voetbalsters beginnen WK-kwalificatie met gelijkspel in Polen

De Nederlandse voetbalsters zijn de kwalificatie voor het WK voetbal van 2027 begonnen met een gelijkspel tegen Polen. In Gdansk gaf de ploeg van bondscoach Arjan Veurink een voorsprong uit handen en eindigde het duel in 2-2.

Het Nederlands elftal speelt zaterdag de tweede wedstrijd in de WK-kwalificatie. In Utrecht is dan Ierland de tegenstander. Naast Polen en Ierland is Frankrijk het derde land in de groep. Alleen de nummer 1 uit de poule kwalificeert zich rechtstreeks voor het WK.

Het was de eerste interland voor Veurink waar iets op het spel stond. De bondscoach speelde vorig jaar vlak na zijn aanstelling een vriendschappelijk duel in Polen met 0-0 gelijk. Daarna werden oefenwedstrijden tegen Canada, Portugal en Zuid-Korea gewonnen.

Keepster

Oranje begon in Gdansk met Lize Kop als keepster. Zij kreeg de voorkeur boven Daphne van Domselaar. Met aanvoerster Dominique Janssen en verder vaste speelsters als Esmee Brugts, Jill Roord, Lyneth Beerensteyn en Vivianne Miedema koos de bondscoach voor ervaren speelsters.

Polen kreeg de eerste kansen. Uit een corner kopte Tanja Pawollek op de lat. Oranje was daarna gevaarlijk via Beerensteyn, maar haar schot ging hoog over. Vedette Ewa Pajor van Polen zette de thuisploeg halverwege de eerste helft op voorsprong. Ze schoot in de rechterbovenhoek raak. Vlak voor rust zorgde Veerle Buurman voor de gelijkmaker. Na terugleggen uit een corner kreeg ze de bal voor de voeten en schoot van dichtbij hard raak.

Tweede helft

Al vroeg in de tweede helft zorgde Roord voor de Nederlandse voorsprong. De aanvalster van FC Twente schoot vanaf de rand van het strafschopgebied laag raak. Polen zocht de aanval en creëerde kansen via Ewelina Kamczyk en Pajor, die op de lat kopte.

Veurink bracht Chasity Grant en Jackie Groenen voor Brugts en Damaris Egurrola en later nog Romée Leuchter voor Beerensteyn. Na balverlies bij Roord kreeg Paulina Tomasiak de bal in de 84e minuut aangespeeld via het midden, omspeelde Kop en tikte de gelijkmaker binnen. Een slotoffensief leverde geen treffer meer op.

ANP

Vorige Volgende

Reacties