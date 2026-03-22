Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Feyenoord en Ajax spelen gelijk in De Kuip

De wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax heeft geen winnaar opgeleverd. Beide ploegen hielden elkaar op een gelijkspel in De Kuip (1-1).

De 18-jarige Sean Steur schoot Ajax in de 54e minuut op voorsprong. Jakub Moder benutte in de 84e minuut een strafschop voor Feyenoord, na een overtreding van invaller Kian Fitz-Jim op Jordan Lotomba.

PSV kan deze zondag bij Telstar nog geen kampioen worden door het gelijkspel tussen Feyenoord en Ajax. Feyenoord staat nog steeds tweede. De club heeft een voorsprong van 3 punten op NEC. Ajax houdt een achterstand van 5 punten op de rivaal uit Rotterdam.

De nummer twee van de eindklassering van de Eredivisie plaatst zich samen met de kampioen voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De nummer 3 mag aan de play-offs van de Champions League deelnemen.

ANP

Vorige Volgende

Reacties