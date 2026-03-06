Redactie Metro
Kok voor het eerst wereldkampioene sprint met perfecte score

HEERENVEEN - Femke Kok (NED) in actie op de 1000 meter sprint vrouwen tijdens de tweede dag van de WK allround en sprint in ijsstadion Thialf. SEM VAN DER WAL / ANP
ANP / ANP / Sem van der Wal

Femke Kok is voor het eerst wereldkampioene sprint geworden. De 25-jarige Friezin deed dat door ook de vierde afstand van het WK in Thialf te winnen. Ze bleef het hele WK sprint ongeslagen. Met Suzanne Schulting (zilver) en Marrit Fledderus (brons) is het podium voor het eerst geheel Nederlands.

Kok is de vierde Nederlandse schaatsster die de wereldtitel sprint verovert. Marianne Timmer was in 2004 de eerste. Daarna werden Jorien ter Mors (2018) en Jutta Leerdam (2022) ook wereldkampioen sprint.

