Ajax vervangt hoofdtrainer Grim door García

Ajax heeft hoofdtrainer Fred Grim vervangen door de Spanjaard Oscar García, de coach van Jong Ajax. Dat meldt de Amsterdamse club in een persbericht.

Grim keert terug naar zijn rol in de opleiding van de club. Hij nam in november de taken over van de ontslagen John Heitinga.

„Fred en ik hebben vandaag een gesprek gevoerd over wat het beste is voor de club”, zei technisch directeur Jordi Cruijff via de club. „Samen zijn wij het eens dat er iets moet veranderen. Hij is in een moeilijke fase ingesprongen en hij heeft er alles aan gedaan. Daar zijn wij hem dankbaar voor.”

Vierde plaats

„Oscar maakt het seizoen af. De komende maanden zijn heel belangrijk voor de club. We spelen nog acht wedstrijden en daar moeten we samen het maximale uithalen”, aldus Cruijff.

De nieuwe technisch directeur stelde een maand geleden García aan als trainer van Jong Ajax. Hij verving de weggestuurde Willem Weijs. Ajax bezet de vierde plaats in de Eredivisie. De ploeg verloor zaterdag met 3-1 bij FC Groningen.

FC Barcelona

García neemt Carlos García (assistent-trainer), Juan Pablo Colinas (keeperstrainer) en Enrique Sanz (fysiektrainer) mee naar het eerste elftal. Zij begonnen vorige maand bij Jong Ajax. Paul Nuijten is nu de nieuwe trainer van Jong Ajax. Ook Urby Emanuelson is toegevoegd aan de staf van het beloftenelftal.

García begon zijn trainerscarrière in de jeugdacademie van FC Barcelona, waarna hij onder meer trainer was bij Brighton & Hove Albion, Watford, RB Salzburg, Celta de Vigo en Stade Reims. Zijn laatste club was het Mexicaanse Chivas, waar hij in maart vertrok.

Voetbalvisie

„Oscar en ik kennen elkaar goed”, legde Cruijff vorige maand uit op de site van Ajax. „Belangrijker is dat ik zijn voetbalvisie ken en weet hoe zijn mentaliteit is. Óscar is een ervaren trainer-coach die in veel landen en competities heeft gewerkt, dus verschillende voetbalculturen kent en meerdere prijzen heeft gewonnen.”

Cruijff en García speelden als ploeggenoten bij Barcelona en Espanyol, en werkten daarna samen als technisch directeur en trainer bij Maccabi Tel Aviv.

