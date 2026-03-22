Ajaxbus kort stilgezet door groep met fakkels op snelweg A4

Een groep van zeker honderd personen met fakkels heeft zondag op de snelweg A4 kort de spelersbus van Ajax tegengehouden. Dat gebeurde ter hoogte van Hoofddorp. De groep liep daarna de weg over naar de middenberm. Het overige verkeer werd hierdoor gehinderd.

Het gaat om supporters van de Amsterdamse club en de actie was bedoeld als aanmoediging. „Je club een hart onder de riem steken snappen we, maar dit is levensgevaarlijk. Gelukkig is het goed gegaan”, aldus een politiewoordvoerder. Bij die steunbetuiging raakte de voorkant van de bus volgens een woordvoerder van Ajax licht beschadigd. De supportersactie leidde tot een korte file op de snelweg.

De politie heeft niemand aangehouden

Korte tijd later kwam de bus met spelers onder luid boegeroep aan bij De Kuip voor het uitduel met Feyenoord. Vooral Steven Berghuis moest het ontgelden. De oud-speler van Feyenoord kreeg veel verwensingen naar zijn hoofd.

Ajax speelt zondag om 14.30 uur de Klassieker tegen Feyenoord in Rotterdam. Hierbij mogen geen Ajax-supporters aanwezig zijn. De thuisploeg staat tweede met 5 punten meer dan Ajax. PSV kan zondag kampioen bij Telstar worden als Ajax van Feyenoord wint.

ANP

